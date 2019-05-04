المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

«الشيطان أغواني»، مبرر ساقه عامل نظافة مدان بالتحرش بفتاة، تبلغ من العمر 15 عاماً، حين قبض عليه من قبل الشرطة وأحيل إلى النيابة العامة، لكنه عاد وأنكر التهمة أمام محكمة الجنايات في دبي التي باشرت النظر في القضية خلال عدد من الجلسات، ثم قضت بحبسه لمدة عام واحد، ثم الإبعاد بعد قضاء العقوبة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم تواجد في شقة أسرة المجني عليها يوم 30 من نوفمبر الماضي في منطقة ديرة بغرض تنظيفها، ثم تحرش بالفتاة أثناء غياب جدتها التي ترعاها، وبعد القبض عليه أفاد خلال التحقيقات بأنه لم يستطع مقاومة غواية الشيطان.

وقالت جدة الطفلة إنها كانت ترعى شقيق المجني عليها الرضيع في إحدى الغرف، وغابت نحو 20 دقيقة، وحين عادت إلى غرفة المعيشة، فوجئت بالمتهم يغادر الشقة باندفاع، تاركاً بابها مفتوحاً، فيما كانت الفتاة في حالة صدمة وانزعاج.

وتابعت الجدة سرد تفاصيل الواقعة، قائلة إنها سألت حفيدتها عما حدث، فأخبرتها بأن عامل النظافة ارتكب أشياء سيئة بها، فطلبت منها أن تشرح تفصيلياً، وفعلت الفتاة ذلك.

وأضافت أنها سألت العمال الذين كانوا برفقة المتهم عنه، فأخبروها بأنه لن يعود في اليوم ذاته، فأخبرت والدي الفتاة عند عودتهما إلى المنزل، واتصل الأب بالشرطة التي تحرت حول الواقعة، ثم تمكنت من القبض على المتهم خلال ساعات، وتمت إدانته.

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