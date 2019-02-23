سائق يحصل على 143 ألف درهم من بنك بالاحتيال

المصدر: إعداد : محمد فودة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة سائق آسيوي، زوّر مع آخر هارب محررات رسمية عبارة عن كشف حساب وقسيمة إقامة، غيرا فيها المهنة واسم الكفيل بادعاء العمل لدى دائرة اتحادية، وقدمها إلى أحد البنوك في الدولة، واستوليا على مبلغ 142 ألفاً و643 درهماً، بعد أن احتالا على موظف حسن النية في البنك.

وأفاد مدير بالبنك في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم تقدم للحصول على قرض شخصي قيمته 146 ألف درهم من خلال أحد مندوبي المبيعات، وقدم مستندات عبارة عن صور لجواز سفر، وقسيمة إقامة، وصورة بطاقة هوية، وشهادة راتب، ومستندات أخرى، وتم منحه 142 ألفاً و643 درهماً بعد خصم قيمة الرسوم.

وأضاف أن المتهم سحب المبلغ عن طريق شيك خاص به، وكذلك عن طريق أجهزة الصرافة، وبعد ثلاثة أسابيع من عملية السحب، وبالتدقيق الداخلي في البنك، اكتشف أن المستندات التي قدمها المتهم مزورة، فتم تحرير بلاغ ضده، وألقت الشرطة القبض عليه، واعترف في تحقيقات النيابة العامة بالتهم المسندة إليه.