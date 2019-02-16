أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

■أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات بائعاً آسيوياً بتهمة تسهيل تعاطي مادة مخدرة لمتهم آخر محال إلى محكمة الجنح، بالإضافة إلى حيازة لفافة ماريغوانا بقصد التعاطي، إلى جانب تعاطي مادة الحشيش.

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مندوب إعلانات عربي حاز بقصد التعامل عملتين مزيفتين من فئة 500 ريال سعودي، اشترى بهما إكسسوارات هاتفية وحصل على البقية مبالغ نقدية من أحد المتاجر، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

وأفاد مدير في المتجر بأن المتهم اشترى إكسسوارات بقيمة 84 درهماً وأعطى البائعة 500 ريال سعودي فأعطته البقية بالدرهم، وفي نهاية يوم العمل توجهت الموظفة إلى شركة صرافة لتغيير العملات الأجنبية واكتشف لاحقاً تزييف العملة، واعترف المتهم بأنه تسلّم العملتين من شخص باعه هاتفه النقال دون أن يبرز ما يثبت ذلك الادعاء.

■سرق زائر آسيوي بطاريتين تستخدمان في تشغيل شاحنة عائدة لإحدى الشركات، بأن توجه ليلاً إلى مكان وقوف الشاحنة واستعمل مفكاً في نزع البطاريتين، ثم لاذ بالفرار وقبضت عليه شرطة دبي وأحيل إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته.

■بدأت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائر آسيوي نظّم وأدار لعبة قمار لمجهولين، وأفاد شاهد من شرطة دبي بأنه أثناء تمشيط منطقة النخيل في دبي لوحظت مجموعة من الأشخاص متجمهرين على طاولة كي ملابس وعليها مبلغ مالي ومن ضمنهم المتهم، وعند الاقتراب منهم حمل المتهم الطاولة ولاذ بالنقود، وبمطاردته ألقاها تحت إحدى السيارات، وتم القبض عليه واعترف بأنه كان يدير لعبة القمار.