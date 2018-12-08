المصدر: المستشار القانوني مجدي البري.

- لو نشر شخص محتوى ما على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، بقصد إلحاق أذى بشخص آخر في سمعته، فما السبل القانونية أمام المتضرر؟ وهل تطال المسؤولية الأشخاص الذين أعادوا نشر هذا المحتوى بشكل أو بآخر؟ م.س

- إن مرسوم قانون 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كان جلياً ومفصّلاً بحق هذا النوع من السلوكيات الإجرامية المرفوضة، خصوصاً في المادتين 20 و21، وتنص الأولى على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سبّ الغير أو أسندت إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.

فيما تنص المادة 21 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.