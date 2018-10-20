أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

• تحولت واقعة مغازلة امرأة إلى مشاجرة، انتهت بالقبض على مديري مشروع أوروبيين، شقيقين، اعتديا على رجل أوروبي كان برفقة زوجته، وآخر آسيوي كان برفقة زميلته، وذلك لتحفظ الأخير على سلوك أحد المتهمين تجاه زميلته، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات.

• أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات متهمين آسيويين، سرقا مع آخرين هاربين بالإكراه مبلغ 20 دولاراً و160 درهماً من رجل آسيوي، استوقفوه في الطريق العام، وسحبوه إلى شارع داخلي، واعتدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض، ثم سرقوا أمواله.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه تم التحرك فور تلقي البلاغ، وضبط المتهم الأول الذي نفى علاقته بالواقعة، وأرشد إلى المتهم الثاني، الذي قبض عليه لاحقاً، واعترف بدوره بعملية الاعتداء والسرقة.

• أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة الجنايات بالسجن خمس سنوات بحق ثلاثة آسيويين، أدينوا بعرض خادمة للبيع عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وأمرت بتغريمهم 100 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن الخادمة كانت تعمل لدى أسرة في إمارة أخرى، واشتكت لزميلة لها هاربة، فحرّضتها الأخيرة على ترك الأسرة التي تعمل لديها، وأوصلتها إلى المتهمين الذين حاولوا استغلالها جنسياً في الدعارة، إلا أنها رفضت، فعرضوها للبيع على تطبيق التواصل الاجتماعي، لكنهم فوجئوا بشرطة دبي تلقي القبض عليهم، وأحالتهم إلى النيابة العامة.