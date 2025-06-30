القبض على محتال يدعي توفير شقق سكنية للإيجار بأسعار مغرية

ألقى فريق مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي القبض على محتال، تورّط في نشر إعلانات وهمية عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، يدّعي من خلالها توفير شقق سكنية للإيجار بأسعار مغرية، وذلك ضمن حملة «كن واعياً للاحتيال».

وأشارت شرطة دبي إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي إعلان مشبوه أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو الاتصال بالرقم 901، مؤكدة أن وعي الأفراد وتعاونهم يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم.

وأوضحت شرطة دبي أن المحتال كان يستهدف ضحاياه من الباحثين عن سكن، ويطلب منهم تحويل مبالغ مالية كعربون أو دفعة أولى لضمان الحجز، ثم يختفي بعد استلام الأموال من دون الوفاء بأي التزام، لافتة إلى أن هذا النوع من الأفعال يُعد جريمة احتيال إلكتروني يعاقب عليها القانون، وتندرج ضمن الجرائم التي يتعامل معها مركز مكافحة الاحتيال بصرامة تامة.

وحذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لمثل هذه الأساليب، داعية الجميع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التأكد من هوية المؤجر وملكية العقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرسمية والمعتمدة.