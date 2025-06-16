«قاع الظلام» تضبط 3.5 ملايين قرص «كبتاغون»

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، محاولة لترويج أكثر من ثلاثة ملايين و500 ألف قرص من مادة الكبتاغون المخدرة، في عملية استباقية أُطلق عليها اسم «قاع الظلام».

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة، العميد ماجد سلطان العسم، في بيان صحافي، أمس: «إن العملية المحكمة أسفرت عن ضبط ثلاثة ملايين و500 ألف قرص من مادة الكبتاغون، بلغ وزنها الإجمالي ما يقارب 585 كيلوغراماً، وتُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 19 مليون درهم».

وأوضح أن الكمية المضبوطة عثر عليها إثر جهود رصد وتحرٍّ دقيقة، كشفت عن قيام المتورطين بإخفاء المؤثرات العقلية في قاع الأرض، وتغطيتها بأرضيات اصطناعية من نوع «الإنترلوك»، في محاولة لتضليل الأجهزة الأمنية، إلا أن الفِرَق التحليلية تمكنت من كشف الأسلوب الإجرامي، والوصول إلى مكان الإخفاء، وضبط المواد المخدرة وأطراف التشكيل العصابي داخل الدولة.

وأكد العميد العسم أن العملية جاءت ثمرة لتكامل الجهود، والرصد المعلوماتي الدقيق، والتحريات المكثفة، ما مكّن الفرق من تتبع الشبكة، وكشف أساليبها المستحدثة في التهريب والترويج.

وأشار إلى أن «المروجين يلجأون إلى وسائل خادعة في محاولاتهم لنشر المخدرات، منها استغلال منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الفئات المستهدفة، إلا أن الأجهزة الشرطية في الدولة بفضل الله، ثم بكفاءة كوادرها المؤهلة وتقنياتها المتقدمة تمتلك الجاهزية الكاملة لإحباط هذه المخططات ومواجهتها بحزم وقوة».

وأضاف مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة: «قمنا باطلاع جميع إدارات مكافحة المخدرات في الدولة على الأسلوب الجرمي المتبع في هذه العملية، في إطار تعزيز منظومة العمل الاتحادي لمكافحة التهريب، ومواكبة التطورات المتسارعة في أساليب الجريمة المنظمة، فمهربو المخدرات لا يدّخرون وسعاً في استهداف الشباب وجرّهم إلى مستنقع الإدمان، ما يستدعي أن نكون سباقين في كشف الحيل التي يلجأون إليها لإتمام مخططاتهم الإجرامية».

وأشار العميد العسم إلى أن النجاحات الأمنية لا تتحقق إلا بتضافر الجهود، وبهذا نتقدّم بالشكر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية للدور التنسيقي الذي قامت به، وللقيادة العامة لشرطة أبوظبي متمثلة في مديرية مكافحة المخدرات على تعاونها وجهودها في مكافحة مثل هذه الجرائم، ما يُسهم في تعزيز الأمن المجتمعي، إذ تمثل هذه الجهود نموذجاً في العمل المسؤول والمخلص، مؤكداً أهمية الدور المجتمعي في دعم العمل الأمني، داعياً أفراد المجتمع إلى تعزيز تعاونهم مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي نشاطات يشتبه فيها تتعلق بالمخدرات عبر الرقم المجاني 8004654، أو البريد الإلكتروني dea@shjpolice.gov.ae، مشدداً على أن وعي الجمهور وتعاونه يشكّلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة، وأن الدور التوعوي للأسرة والمجتمع يُعد ركيزة أساسية في حماية الأبناء، وصون مستقبلهم من مخاطر الإدمان.