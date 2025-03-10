"جنايات دبي" تصدر حكمها في قضية الخليجية المتهمة بالاعتداء على رجال الأمن

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، اليوم الاثنين، حكمها على (ر.ح)، خليجية الجنسية، بالحبس لمدة 6 أشهر عن التُهم المسندة إليها، وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم إماراتي، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وكانت المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سُكر في مكان عام، وتسببت في شغب نتيجة لسكرها، كما قامت بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.