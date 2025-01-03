كاميرات المراقبة كشفت المتهم.. احذر هذا السلوك في دبي

أدانت محكمة الجنح في دبي آسيوياً يبلغ من العمر 51 عاماً بتهمة الاستيلاء على مال ضائع بنية تملكه، إذ عثر على مبلغ مالي 14 ألف درهم سقط من صاحبه أثناء ركوبه السيارة بأحد المواقف في منطقة ديرة، وبدلاً من أن يسلمه إلى الشرطة، أعطى شخصاً آخر رآه 3000 درهم، واحتفظ لنفسه ببقية المبلغ، لكن كشفته كاميرات المراقبة.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه استقل سيارته من الموقف حوالي الساعة الثالثة مساء يوم الواقعة، وأدرك أنه أضاع المبلغ، فعاد إلى المكان، وقابل شخصاً آسيوياً وبحوزته 3000 درهماً من المبلغ.

وأضاف أنه ابلغ الشرطة وراجع كاميرات المراقبة وشاهد المتهم وهو يلتقط المبلغ من الأرض، وتمكنت الشرطة من تحديد هويته والقبض عليه.

وبسؤاله في تحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهم بأنه كان في الموقف وعثر على مبلغ 6000 درهماً، اشترى منها تذكرة سفر بـ 2400 درهم، ولا يزال بقية المبلغ بحوزته، لكنه أنكر التهمة المسندة إليه عند مثوله أمام المحكمة.

وبعد نظر الدعوى قررت المحكمة أن الثابت لديها استيلاء المتهم على مال ضائع مملوك للغير وهو 11 ألف درهم، بعد أن وجده على الأرض، وقضت بتغريمه مبلغ 5000 درهم عن التهمة المسندة إليه و11 ألف درهم التي استولى عليها.