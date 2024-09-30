مبادرات ومشاريع للحد من هدر الغذاء في أبوظبي

تنفذ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سلسلة من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى الحد من فقد وهدر الغذاء، وتعزيز الاستدامة الزراعية في الإمارة، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها للحد من فقد وهدر الغذاء تحت شعار «معاً لتدوم النعم».

وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، الذي يصادف 29 سبتمبر كل عام، أن إحدى المبادرات المجال هي «حل مبتكر لتغذية الدجاج اللاحم»، الهادفة إلى إعادة تدوير المخلفات الغذائية من المطاعم ومحال البقالة وإعادة استخدامها في تغذية الدواجن. كما تعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بشكل وثيق مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة) لمكافحة فقد وهدر الغذاء. كما تعاون الجانبان خلال شهر رمضان لتنفيذ دراسة ميدانية، بهدف فهم السلوكيات وأنماط استهلاك الغذاء في قطاع الضيافة. وأظهرت الدراسة أن هدر الغذاء يرتفع بنسبة 9% خلال رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى.

وفي هذا السياق، دخلت الهيئة في شراكات مع كبريات الشركات في قطاع التجزئة، مثل «سبينس» و«سيركا بيوتك»، بهدف تحويل مخلفات الطعام لديها إلى أعلاف حيوانية وأسمدة عضوية. وأسفرت الشراكة مع «سبينس» و«سيركا بيوتك» عن تقليل هدر الطعام الذي ينتهي به المطاف في مكب النفايات بنسبة 54% خلال مشروع تجريبي استمر ستة أشهر، وشمل جميع متاجر «سبينس» في أبوظبي، حيث تم تحويل النفايات العضوية إلى أعلاف حيوانية وأسمدة عضوية، ووقود حيوي مستدام باستخدام يرقات ذبابة الجندي الأسود.

وتم إطلاق مبادرة لتطوير آليات للتخلص الآمن من الحيوانات المصابة بالأمراض، مع الاستفادة القصوى من اللحوم بطريقة صحية، مما ساهم في تعزيز الأمن الحيوي وحماية صحة الإنسان والحيوان.