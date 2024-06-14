«الأمن السيبراني» يحذر من مشاركة خطط السفر على «التواصل»

دعا مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، الأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر من هجمات التصيد الإلكتروني، منبّهاً إلى تزايد عدد الهجمات السيبرانية خلال موسم الحج وعيد الأضحى.

ووجّه المجلس مجموعة من النصائح الواجب اتخاذها خلال فترة العيد لضمان السلامة الرقمية والبقاء في أمان على الإنترنت، خلال الاحتفال بعيد الأضحى، وفي مقدمتها تجنّب مشاركة المعلومات الحساسة وخطط السفر خلال فترة العيد على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقليل مخاطر سرقة الهوية والجرائم السيبرانية، كما دعا إلى تجنب استخدام محطات الشحن وشبكات الـ«واي فاي» العامة في الأماكن المزدحمة، لأنها قد تكون معرضة للاختراق، فضلاً عن ضرورة تحديث برامج مكافحة الفيروسات، واستخدم كلمات مرور قوية، إلى جانب استخدام المصادقة البيومترية، وتشفير وسائط التخزين المحمولة، مثل محركات الأقراص (USB)، لحماية البيانات المخزنة على الأجهزة الخارجية من الوصول غير المصرح به.

وأكد مجلس الأمن السيبراني ضرورة انتباه المؤسسات والأفراد إلى أدوات الاختراق والاحتيال الإلكترونية، وأهمية حماية البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها، من خلال الروابط المزيفة أو الرسائل المجهولة إلا من خلال الطرق الرسمية فقط.

كما أكد ضرورة تحري الدقة في التعامل مع الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني، وعدم فتح الروابط إلا بعد التأكد من صحتها، وضرورة تفعيل منظومة الدفاع السيبراني لدى جميع الجهات والمؤسسات، ونشر الوعي بالأمن السيبراني.

ونبّه المجلس إلى أن المخترقين يستغلون أوقات الإجازات والاحتفالات التي يكثر فيها الاعتماد على الخدمات الرقمية، لتنفيذ الهجمات السيبرانية التي قد تضر الآخرين، في حال وقوعهم ضحية لمثل تلك الاختراقات.

من جانبها، حذرت شركة «كاسبرسكي» المتخصصة في الأمن السيبراني، من أن ركاب شركات الطيران يُعدّون هدفاً تقليدياً للمتصيدين الاحتياليين، إذ تظهر صفحات مزيفة باستمرار تقلد المواقع الرسمية لشركات الطيران المختلفة.

ووجهت «كاسبرسكي» نصائح للمسافرين حول كيفية منع المحتالين عبر الإنترنت من إفساد عطلتهم، وحماية رحلتهم، مشددة على أنه عند شراء تذاكر الطيران، وكذا حجز الفنادق والشقق، يجب استخدم مواقع الويب التي تتمتع بسمعة جيدة، إضافة إلى شراء التذاكر مباشرة من موقع «ويب» شركة الطيران، إن أمكن. ونبهت إلى عدم الانخداع بوعود الأسعار المغرية أو الجوائز الخيالية، داعية إلى التحقق - بعناية - من عنوان الموقع المطلوب، والتحقق مرات عدة من عنوان الصفحة قبل إدخال أي معلومات مهمة فيها، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم بطاقة الدفع، وما إلى ذلك. وشددت «كاسبرسكي» على عدم تشارك أرقام الحجز مع أي شخص، وعلى عدم نشر صور لتذاكر الطيران تعرض الرمز الشريطي أو رقم سجل اسم المسافر (PNR) على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما نصحت بالتحقق من جميع الحجوزات التي تم إجراؤها للرحلة، قبل أيام قليلة من تاريخ المغادرة.

ودعت «كاسبرسكي» إلى استخدم برنامج موثوق به لمكافحة الفيروسات، يتضمن حماية مدمجة ضد الخداع والتصيد الاحتيالي عبر الإنترنت على جميع الأجهزة، بحيث يعطي إنذاراً مبكراً بالمواقع التي يجب تجنبها.

تحديث

أوصى مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، مستخدمي الهواتف بضرورة تحديث «VisionOS» الخاص بالأجهزة إلى أحدث إصدار من شركة «أبل»، لحماية البيانات. وقال المجلس عبر حسابه على منصة «إكس»: «أصدرت شركة (أبل) أخيراً، تحديثات أمنية طارئة لمعالجة (VisionOS) لا تسمح للمخترقين بالوصول غير المصرح به إلى الأجهزة أو سرقة البيانات أو تنفيذ التعليمات البرمجية الضارة».