غرامة ومنع من تحويل الأموال

قضت محكمة الجنح في دبي، بإدانة موظف من جنسية دولة عربية ثبت تعاطيه المخدرات، كما تأكد تواصله مع أحد المروجين من خارج الدولة عبر تطبيق «واتس آب» من خلال ما يعرف بالرسائل المجهولة، واشترى منه مادة مخدرة، فحكم عليه بغرامة 10 آلاف درهم ومنعه من تحويل أو إيداع أموال للغير لمدة سنتين دون إذن من المصرف المركزي.

وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، ووردت في التحقيقات، بأنه تبيّن من خلال إجراءات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لتعقب مروجي المخدرات عبر الرسائل المجهولة، التي ترسل عشوائياً عبر «واتس آب»، أن المتهم حوّل مبلغ 200 درهم إلى أحد الحسابات المشبوهة التي يستخدمها أولئك المروجون لاستقبال الأموال دون أن يلتقوا زبائنهم الذين يتلقون خرائط بمواقع المخدرات.