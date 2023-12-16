«نيابة دبي» تستحدث خدمة طعون المسجونين الذكية

استحدثت النيابة العامة في دبي خدمة طعون المسجونين الذكية، وذلك ضمن حزمة الخدمات المقدمة لأطراف الدعوى الجزائية بتسجيل طعون المسجونين المقدمة من المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي أو مركز توقيف محاكم دبي. وقال نائب مدير إدارة القضايا في النيابة العامة في دبي، ماجد عبدالجبار الماجد، إن هذه الخدمة تسهم في تسريع عملية تسجيل الطعون، دون الحاجة إلى إحضار المحكومين من أماكن توقيفهم. وأضاف أن قسم الاستئناف والتمييز سجل نحو 2131 استئنافاً خلال عام 2023، مشيراً إلى أن تحديث الخدمات الذكية يعكس ضرورة توظيف التكنولوجيا المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي غير الورقي، لتعزيز رسالة النيابة العامة في تحقيق العدالة الناجزة، وحماية الحقوق والحريات والتحقيق والتصرف في الدعوى الجزائية بكفاءة وفعالية، وتبني خدمات رقمية بالاعتماد على كفاءات وطنية مبتكرة.