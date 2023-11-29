10 آلاف درهم تعويضاً لرجل تعرض لـ «السبّ» عبر «واتس أب»

تسببت مقاطع صوتية عبر «واتس أب» تضمنت عبارات «مسيئة» في إحالة رجل «عربي» إلى النيابة العامة في رأس الخيمة بتهمة سبّ عائلة المجني عليه بما يخدش اعتبارها، حيث أرسل له عبر «واتس أب» عبارات سبّ باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، كما ارتكب فعلاً من شأنه إثارة النعرات والتمييز بين الأفراد والجماعات بأن طعن في عائلة المجني عليه، وأساء استخدام أجهزة وخدمات شبكة الاتصالات في إزعاج وإيذاء مشاعره. وقضت المحكمة الجزائية في رأس الخيمة بتغريم المتهم 10 آلاف درهم عما نسب إليه وأمرته بحذف التسجيل الصوتي الذي يحتوي على عبارات السبّ والقذف بحق عائلة المجني عليه، وألزمته بسداد الرسوم المستحقة، وأصبح الحكم باتاً لعدم الطعن عليه، كما أصدرت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة حكماً بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي وألزمته بالمصروفات.

وتفصيلاً، أفاد المدعي في صحيفة الدعوى بأن المدعى عليه أرسل مقاطع صوتية في مجموعة «واتس أب» تضمنت عبارات سب وقذف لعائلته، وعليه قام بحذف المدعى عليه من المجموعة ومسح المقاطع الصوتية خوفاً من حدوث فتنة ومشاكل بينهما.

وأضاف أنه قدم بلاغاً ضد المدعى عليه لدى الجهات المختصة، وطالب بإلزامه بأن يؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابته، وإلزامه بأتعاب المحاماة.

وأشار وكيل المدعى عليه إلى رفض الدعوى لعدم تحقق ركن الضرر، إلا أن المدعي قدم مذكرة أكد فيها إصابته بضرر أدبي ومعنوي وإثارة الفتنة والتمييز المجتمعي.

وجاء في حكم محكمة ابتدائي مدني، أن المحكمة الجزائية دانت المدعى عليه بحكم بات ونهائي في وقوع الفعل المتمثل في سب عائلة المدعي بما يخدش اعتبارها والطعن في صحة نسبها، ما أدى إلى إزعاج وإيذاء مشاعر المدعي، وعليه فإن المحكمة تمتنع عن إعادة بحث ذلك الفعل وتتطرق لثبوته وصحته من عدمها أخذاً بحجية الحكم الجزائي.

وأضافت أنه لا يبقى للمحكمة إلا بحث عن الضرر وسببه، وتقدير التعويض الجابر للضرر الواقع على المدعي من تلك الجريمة، إذ إنه وفقاً للثابت من الأوراق كان المدعي طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء فعل المدعى عليه وكان فعله وما أتاه من سب لعائلة المدعي والتعريض بها وإثارة النعرات.

وأوضحت أن ذلك تسبب بلا شك في ضرر أدبي للمدعي تمثل في ما حاق به من إحساس بالألم النفسي، وإيذاء في شعوره، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار الأدبي بقيمة 10 آلاف درهم، وتلزم بها المدعى عليه بالإضافة إلى إلزامه بالمصروفات.