شرطة أبوظبي تحذّر من عمليات احتيال إلكتروني مخادعة

حذرت شرطة أبوظبي من تجدد أساليب المحتالين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم، ومن مكالمات احتيالية وروابط مواقع احتيال إلكترونية مزوّرة عبر رسائل نصية قصيرة تحاكي مؤسسات حكومية، وتتصيد الجمهور، وتقدم له خدمات وإغراءات وهمية.

ونبهت من مواقع وروابط احتيالية وهمية مزيّفة، تحمل أسماء محال مشهورة، وتقوم بتقديم عروض مغرية للجمهور.

ودعت الجمهور إلى عدم التعامل مع الإعلانات الإلكترونية المزيفة التي تعرض حيوانات أليفة للبيع أو التبني مقابل تحمل تكاليف الشحن والتأمين من خارج الدولة، ويتم الإعلان عنها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض تطبيقات البيع والشراء على الهواتف الذكية، ويُطلب من الضحايا إرسال أموال إلى حسابات بنكية فتحت لغرض السرقة والاحتيال أو طلب تحويل الأموال عبر شركات الصرافة المحلية والعالمية المرخصة بالدولة. وحذرت الباحثين عن عمل من «التوظيف الوهمي»، ومن تصديق أكاذيب المحتالين الذين يقومون باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت، على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي، وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية، ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية الاحتيال. وناشدت الجمهور عدم مشاركة معلوماته السرية مع أي شخص، سواء معلومات حسابك أو بطاقتك، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور، وأن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا منك هذه المعلومات.