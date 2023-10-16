رجل يتسلل إلى منزل تحت تأثير التعاطي

فوجئ صاحب منزل في إحدى المناطق السكنية في دبي بصوت غريب، وحين تفقد بيته رأى شخصاً غريباً تسلل إلى المنزل عبر القفز على السور، فطرده من البيت لشعوره بأنه ليس في حالة طبيعية، ومن ثم أبلغ الشرطة بأنه غالباً يسير بلا هدى في المنطقة.

واتخذ رجال الشرطة الإجراءات اللازمة على الفور، وتم ضبط المتهم وتبين أنه يحوز كمية من العقاقير المخدرة، وتم استصدار إذن لفحصه، وتأكد أنه تحت تأثير التعاطي فأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبته بالغرامة، بعد تنازل صاحب المنزل عن بلاغ انتهاك حرمة ملك الغير.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها بأن بلاغاً ورد إلى غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات عن وجود تعد على أحد المنازل في إحدى المناطق السكنية.

وبسؤال المبلغ، أفاد بأن شخصاً مجهولاً تسلل إلى المنزل عن طريق سور الجدار، لكنه تمكن من إخراجه، لافتاً إلى أنه لايزال يتجول في المنطقة غالباً.

وبناء على إفادة المبلغ، تم تمشيط المنطقة وتمكن رجال الشرطة من القبض عليه، وفق المواصفات التي حصلوا عليه من صاحب المنزل.

وبتفتيش المتهم احترازياً، عثر بحوزته على كيس يحتوي على نحو 60 حبة مخدرة من أنواع مختلفة.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن صاحب المنزل أفاد بأنه لا يرغب في تحرير بلاغ انتهاك حرمة ملك الغير ضد المتهم، ووقع على سند تنازل، ومن ثم استصدرت الشرطة إذناً من النيابة العامة للحصول على عينة منه لفحصها في المختبر الجنائي لبيان ما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه.