منع متعاطٍ من تحويل الأموال مدة سنتين

دانت محكمة الجنح في دبي موظفاً، ثبت تعاطيه مواد مخدرة اشتراها من خلال التواصل مع أحد المروجين من خارج الدولة عبر تطبيق «واتس أب».

وقضت المحكمة بتغريمه 10 آلاف درهم، ومنعه من تحويل أو إيداع أموال للغير مدة سنتين دون إذن من المصرف المركزي.

وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، وورد في التحقيقات، أنه تبين من خلال جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، لتعقب مروجي المخدرات عبر الرسائل المجهولة، التي يرسلونها عشوائياً عبر تطبيق «واتس أب» أن المتهم حول 200 درهم لحساب مشبوه يستخدمه هؤلاء المروجون لاستقبال الأموال دون أن يلتقوا زبائنهم، ومن ثم يرسلون خرائط بمواقع يتم إخفاء المخدرات فيها.

وبتاريخ الواقعة، تواصلت الإدارة مع المتهم للاستفسار منه، ما إذا كان نفذ عملية الإيداع بنفسه، أو قام شخص آخر بذلك، لوحظ عند حضوره إلى الإدارة أنه مرتبك ويتلعثم في الكلام، ويشتبه في أنه واقع تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للحصول على عينة منه، وبتحليلها تبين أنه تحت تأثير تعاطي الحشيش.

المتهم حوّل 200 درهم لحساب مشبوه يستخدمه مروجون لاستقبال الأموال دون أن يلتقوا زبائنهم.