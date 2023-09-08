شرطة أبوظبي تضبط شخصين يحوزان 5 كيلوغرامات كوكايين

قبضت شرطة أبوظبي على شخصين يحوزان خمسة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، بقصد الاتجار فيها في الدولة.

وكشف مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، العميد طاهر غريب الظاهري، عن رصد استباقي لعصابة دولية نشطة، تستهدف دول الشرق الأوسط في الاتجار والترويج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المتهم الأول (لاتيني)، وشريكه (عربي)، وضبطهما وبحوزتهما المواد المخدرة، ما مثل ضربة موجعة للعصابة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على مكافحة آفة المخدرات، ومواجهتها بكفاءة واقتدار، وبشتى الطرق والوسائل الحديثة، مشيراً إلى تحقيق نجاحات متميزة في ضرب مخططات متاجري المخدرات الذين لا يتوانون عن استخدام مختلف الأساليب الإجرامية لتسريب سمومهم إلى المجتمع واستهداف الشباب.

ولفت إلى اهتمام مديرية مكافحة المخدرات بالتصدي لهذه الآفة السامة، وحماية الشباب من مخاطرها، والإسهام بقوة في الحفاظ على مكتسبات الأمن وسلامة المجتمع باتباع منظومة عمل متقدمة تستخدم فيها تقنيات ذكية وموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة تتمتع بالكفاءة والحرفية للكشف عن الجريمة والتصدي لها بمختلف أنواعها.