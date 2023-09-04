رسالة إلى شاب تكلف امرأة 10 آلاف درهم

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى شاب مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي اصابته بعد أن قامت بسبه وخدش اعتباره عن طريق رسائل برنامج التواصل واتس أب.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له تعويض بمبلغ 50 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامها بالفائدة التأخيرية بواقع 12% مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى قيام المدعى عليها بسبه ا بما يخدش اعتباره وذلك عبر برنامج واتس أب، وتم إدانتها جزائياً، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طلبت في ختامها رفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق إدانة المدعى عليها في القضية الجزائية عن تهمة سب المدعي وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، مشيرة إلى أنه قد لحق المدعي ضرراً معنوياً يتمثل في إيذاء وجرح مشاعره، والمساس به وبسمعته، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ما تكون معه المدعى عليها ملزمة قانونا بتعويض المدعي عن تلك الأضرار.

ورفضت المحكمة طلب المدعي الخاص بالتعويض المادي، مشيرة وكان نه لم يقدم ما يثبت أن هناك أضرارا مادية لحقت به جراء خطأ المدعى عليها، كما لا يوجد أساسا في الأوراق لطلبه يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت به، كما أنه لم يبين أيضاً مقدار ما فاته من كسب وما لحقه من خسائر ماديه جراء هذا الفعل، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائما على غير سند، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.