«النيابة العامة» تحقق في واقعة حيازة 48 طناً من المخدرات والمؤثرات العقلية

باشرت نيابة المخدرات الاتحادية التحقيق مع متهم آسيوي بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار، حيث ترجع تفاصيل القضية إلى أنه من خلال المتابعة المستمرة والمكثفة من مديرية مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي لرصد وضبط العصابات الإجرامية التي تعمل على الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تم ضبط متهم آسيوي وأعد وجهز مستودعاً لتخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وتبين أن المتهم هرّب تلك الكميات إلى الدولة بطريقة غير قانونية عن طريق تخزينها بصورة احترافية وتمويه محتوياتها، وتبين أن الكمية التي يقدر وزنها بـ48 طناً و693 كيلوغراماً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ أُعدت للاتجار والترويج داخل الدولة.

ولفتت النيابة العامة إلى أن تلك الأفعال جريمة يعاقب عليها القانون طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.