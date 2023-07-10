​هل الخلع مسقطا لحضانة الأم والنفقة ؟

سؤال :

ورد استفسار من قارئ يقول فيه:

وقع خلاف بيني وبين زوجتي، وأصرت على الطلاق، وحصلت عليه عن طريق الخلع.. فهل يحق لها الحصول على نفقات الزوجية والابناء والمدارس وغيرها.. وهل يمكن ضم حضانة الأبناء ، وهم صغار السن ، إلى الأب في هذه الحالة ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

مسألة اسقاط الحضانة عن الأم تخضع لتقدير المحكمة، ويتم الوضع في الاعتبار أمور كثيرة مثل السن ومدى حاجة الاولاد للأم، وفي نفس الوقت مدى توافر الشروط من جهة الأب الراغب في حضانتهم، منها أن يكون لديه من النساء من تصلح لرعاية الأبناء، ومسألة خطورة الأخ على اخوته وضرب الأم لهم تكون في صالح السائل إذا استطاع اثبات ذلك، لكن كما ذكرت فإن جميع مسائل الحضانة تكون حسب تقدير المحكمة ومصلحة المحضون.

وهناك أحكام تسري بحق المختلعة شأنها شأن المطلقة فتنتهي نفقتها بالخلع، لكن حضانة الأبناء ونفقتهم ومدارسهم لا علاقة لها بالخلع في حد ذاته، فالخلع ليس مسقطاً للحضانة التي تخضع لسلطة المحكمة حسب مصلحة المحضونين وتوافر الشروط لديها أو لدى الأب، أما نفقة الأبناء ومدارسهم فيلتزم بها الأب سواء كانت حضانتهم مع الأم أم معه ام مع غيرهم

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