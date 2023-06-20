يشتري سيارة فتاة ويرتكب مخالفات بـ 7000 درهم قبل نقل الملكية

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة 7468 درهماً، قيمة مخالفات مرورية ارتكبها بسيارتها قبل نقل ملكيتها إلى اسمه.

وأقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها 8000 درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى قيامها ببيع مركبتها للمدعى عليه، وبعد استلامها ارتكب مخالفات مرورية قبل نقل ملكيتها من اسمها إلى اسمه، ما اضطرها إلى سداد نحو 8000 درهم من إجمالي قيمة المخالفات المرتكبة، وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد بيع مركبة، وصور من إيصالات صادرة عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البيّن من الأوراق ومن الإيصالات المقدمة من المدعية، أن إجمالي ما تم سداده عن المركبة بعد تاريخ عقد البيع هو 7468 درهماً، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المدعية سددت مبالغ عن المدعى عليه نتيجة سوء استخدامه للمركبة المملوكة لها بعد تاريخ عقد البيع، والتي لم يتم نقلها باسمه.

وأشارت إلى أن المدعى عليه مثُل أمام مكتب إدارة الدعوى ولم ينازع على طلبات المدعية، ولم يقدّم ما يفيد براءة ذمته من المبالغ المطالب بها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 7468 درهماً، وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.