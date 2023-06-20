عصابة زراعة أشجار الماريغوانا في قبضة شرطة أم القيوين

تمكّن قسم مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة من دولة آسيوية بتهمة زراعة وترويج المواد المخدرة، حيث قاموا باستغلال مسكنهم لزراعة المواد المخدرة.

وقال رئيس قسم مكافحة المخدرات في شرطة أم القيوين الرائد جمال سعيد الكتبي، إنه وردت معلومات تفيد بقيام أشخاص بالترويج للمواد المخدرة، وبناء عليه تم تشكيل فريق من رجال مكافحة المخدرات قام بأخذ جميع التدابير القانونية وإعداد الكمين الذي أطاح بالعصابة.

وأوضح: «تبين بعد القبض والتفتيش وجود نبات القنب الهندي (الماريغوانا) في محل سكنهم، وعليه تمت إحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية».

ودعا الكتبي إلى ضرورة تكاتف جهود جميع أفراد المجتمع، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة لمكافحة جميع أنواع الجرائم التي تخل بأمن المجتمع، وضرورة نشر التوعية الأمنية وتحذير جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين من الأضرار الخطرة والمدمرة لمثل هذه الممارسات، وخطورة تبعاتها القانونية على كل من تسوّل له نفسه الإخلال بأمن المجتمع.