عصابة زراعة أشجار الماريجوانا في قبضة شرطة أم القيوين

تمكن قسم مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة من الجنسية الآسيوية بتهمة زراعة وترويج المواد المخدرة حيث قاموا باستغلال مسكنهم للقيام بعملية زرع المواد المخدرة .

وأشار قائد عام شرطة أم القيوين، اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا إلى أهمية دور رجال مكافحة المخدرات في تصديهم لجرائم المخدرات وأثنى على ما يقدمونه من خدمات وجهد كبير في حماية المجتمع والتصدي لهذه الآفة والتي تعتبر من أخطر مهددات الامن في الدولة.

وقال رئيس قسم مكافحة المخدرات في شرطة أم القيوين، الرائد جمال سعيد الكتبي، إنه وردت معلومات تفيد بقيام أشخاص بالترويج للمواد المخدرة، وبناء عليه تم تشكيل فريق من رجال مكافحة المخدرات الذي قام بأخذ جميع التدابير القانونية وأعداد الكمين الذي أطاح بالعصابة .

وأوضح "تبين بعد القبض والتفتيش وجود نبات القنب الهندي (الماريجوانا) في محل سكنهم ، وعليه تم أحالتهم مع المضبوطات الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية .

ودعى الكتبي، الى ضرورة تكاتف الجهود من جميع أفراد المجتمع بالتعاون مع الجهات الامنية والمختصة لمكافحة جميع أنواع الجرائم التي تخل بأمن المجتمع وضرورة نشر التوعية الامنية وتحذير جميع أفراد المجتمع من المواطنين والجاليات بالأضرار الخطيرة والمدمرة لمثل هذه الممارسات وخطورة تبعاتها القانونية على كل من تسول له نفسه في الاخلال بالأمن والمجتمع .

كما تناشد القيادة العامة لشرطة أم القيوين كافة الجهات والجمهور بالتعاون الدائم مع الجهات الامنية بضرورة الابلاغ عن اية افعال قد تؤدي الى الاخلال بالأمن في المنطقة وذلك عبر التواصل على خدمة مكافح رقم : 80044 أو من خلال مواقع وزارة الداخلية MOI .