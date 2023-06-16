امرأة تخلع زوجها الثاني لتستعيد حضانة بناتها من الأول

قررت زوجة خلع زوجها الثاني بعد أن وجدت نفسها غير قادرة على تحمل الحياة الزوجية معه دون بناتها من زوجها السابق، وأقامت دعوى خلع في محكمة الشارقة للاستئناف تفيد فيها بأنها راغبة في إنهاء الزواج لاستعادة بناتها الأربع من زوجها السابق، بعدما كسب حضانتهن نتيجة زواجها من رجل آخر. وأفادت المدعية بأنها رفعت دعوى خلع في المحكمة الابتدائية الشرعية، إلا أنها قوبلت بالرفض، مشيرةً إلى أنها لم ترتض الحكم فقررت استئنافه، لأن الحياة الزوجية غدت مستحيلة، وتجلب المضارة لها، نتيجة بعد بناتها عنها إثر إسقاط حضانتهن منها نتيجة زواجها، مؤكدة تنازلها عن حقوقها الشرعية كاملة. وحضر المدعى عليه والمدعية بشخصهما، وأجابت المدعية عن سبب طلبها تطليقها خلعاً بأنها لا تطيق بعد بناتها عنها، فأكبرهن تبلغ 10 أعوام، وأصغرهن عامين ونصف العام، مشيرةً إلى أن زوجها السابق وعدها قبل إقدامها على الزواج من الثاني بأنه لن يسقط الحضانة في حال زواجها من آخر. وبمجرد أن تزوجت رفع دعوى قضائية لإسقاط حضانتهن منها.

وذكرت أن زوجها السابق كسب قضية الحضانة، مضيفة أن بعدهن عنها أثر فيها بشدة، لأنها مرتبطة بهن ارتباطاً وثيقاً ولا تحتمل بعدهن عنها. كما أنها ترغب باستعادة حضانتهن للبقاء معهن والاهتمام بهن.

وأضافت أنها تخشى ألا تقيم حدود الله مع زوجها الحالي، نظراً لما تعيشه من بعد بناتها عنها. ولذلك فإنها تطلب الخلع منه. وقررت المحكمة التفريق بين المستأنفة والمستأنف ضده خلعا قضائياً، باعتبار الخلع فسخا لعقد الزواج. وعليه، بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.