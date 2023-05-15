النيابة العامة تحقق في واقعة زراعة نباتات مخدرة ببناية سكنية في الشارقة

أعلنت النيابة العامة للدولة أن نيابة الشارقة الكلية باشرت التحقيق مع متهمين من الجنسية الآسيوية بتهمة زراعة نباتات مخدرة بقصد الاتجار، بعد ورود بلاغ من مسؤول إحدى البنايات السكنية، يفيد بأنه عند قيامه بأعمال صيانة أجهزة التكييف في البناية ، شاهد مجموعة من النباتات التي تشبه النباتات المخدرة، فأبلغ الشرطة.

وذكرت النيابة العامة للدولة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بانتقال الشرطة إلى الشقة محل البلاغ بعد تقنين الإجراءات تم ضبط مشتل عبارة عن خيمة مجهزة بالكامل للحفاظ على النباتات، تحتوي على عدد ستة نبتات يشتبه في أن تكون نباتات مخدرة، كما تم ضبط مواد وأدوات تستخدم لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين أعدا الشقة لزراعة النباتات المخدرة بقصد الاتجار وجار استكمال التحقيقات.

ونوهت النيابة العامة إلى أن زراعة النباتات المخدرة جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتصل عقوبتها في حالة الاتجار إلى الإعدام.