20 سنة و8 أشهر لمتهم هتك عرض قاصر واستغلّه جنسياً

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة متهم هتك عرض قاصر واستغله جنسياً، بالسجن 20 سنة وثمانية أشهر، والغرامة 200 ألف درهم.

وذكرت النيابة العامة للدولة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نيابة كلباء أحالت متهماً إلى محكمة الجنايات الصغرى بتهمة هتك العرض بالإكراه واستغلال طفل جنسياً، وتهم أخرى شملها أمر الإحالة، بعد بلاغ قدّمته والدة المجني عليه ذكرت فيه أنها اكتشفت أن المتهم - وهو قريب لها و للمجني عليه - يستغل ابنها جنسياً، وأنه هتك عرضه بالإكراه مرات عدة منذ أن كان عمر المجني عليه 11 سنة، وهدده لعدم الإبلاغ عنه. وأكدت النيابة أنه تبين أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مضيفة أنها أحالته، بعد استكمال التحقيقات، إلى محكمة الجنايات التي قضت بإدانته وعاقبته بالسجن 20 سنة وثمانية أشهر، وغرامة 200 ألف درهم. وأهابت النيابة العامة بأولياء الأمور وأفراد الأسر الاهتمام بشؤون أبنائهم، والتواصل معهم والاستماع لهم دائماً، للوقوف على أحوالهم، لما في ذلك من وقاية لهم من كل مكروه.