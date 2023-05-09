شرطة دبي تقبض على 47% من المتورطين بقضايا مخدرات على مستوى الدولة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي القبض على 47 % من المتهمين المتورطين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة خلال في الربع الأول من العام الجاري، بحسب إحصاءات الإدارة التي اطلع عليه القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري ومساعده لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري.

وأفادت الإحصاءات بأن الإدارة ضبطت 238 كيلوغراماً من المخدرات و6 ملايين قرصاً مخدراً في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 36% من الكميات المضبوطة على مستوى الدولة، وتنوعت بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريغوانا وحشيش.

ونوه الفريق عبد الله خليفة المري خلال الاجتماع الدوري لتقييم الإدارة، بالدور الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في الحفاظ على الأمن بالدولة، وحماية المجتمع من آفة المخدرات، والحد من انتشارها، وضبط تجارها ومروجيها، خصوصاً في ضوء استخدام أساليب جديدة في الترويج والتهريب .

وأظهرت الإحصائيات مساهمة شرطة دبي تزويد دول مختلفة بـ65 معلومة خلال الربع الأول من العام الجاري، ساهمت في القبض على 65 متهماً، وضبط 842 كيلوجراماً من المخدرات، تنوّعت بين القات والكوكايين والماريغوانا والهيروين، إيماناً منها بأن جريمة تهريب المخدرات عابرة للحدود، وتستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والقضاء عليها.

بدوره استعرض مدير مركز حماية الدولي العقيد عبدالله الخياط إنجازات المركز خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج الطلابية والمجتمعية 24 ألف و204 من الطلاب والطالبات من مختلف الجنسيات، كما بلغ إجمالي المستفيدين من جهود التوعية عبر منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي والبرامج التوعوية المنشورة 6 ملايين و92 ألف و699 مستفيداً.