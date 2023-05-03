شرطة الشارقة تضبط عصابة لترويج المخدرات «دليفري»

تمكنت عناصر مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، في أقل من 12 ساعة، من الإطاحة بتشكيل عصابي مكوّن من سبعة أشخاص من دولة آسيوية، استخدم أسلوب ترويج مستحدثاً، مستغلاً موظفي شركات التوصيل ذات الدخل المحدود. وحاول أفراد التشكيل العصابي عبر هذه الطريقة، ترويج 7604 غرامات من مخدر الكريستال، و494 غراماً من مخدر الحشيش، و297 لفافة مهيئة للترويج.

وتفصيلاً، أفادت أجهزة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة بأنه توفرت لديها معلومات مؤكدة تفيد بوجود تشكيل عصابي دولي اعتمد على أسلوب إجرامي مستحدث، عبر موظفي «شركات التوصيل»، مستغلاً طبيعة عملهم التي تقتضي وجودهم في مختلف مناطق الدولة في معظم الأوقات، وذلك كغطاء لهم ولتحركاتهم داخل الدولة، وعلى الفور باشرت عناصر مكافحة المخدرات عملياتها اليقظة في الرصد والتحري، ووُضعت خطة مُحكمة للقبض عليهم، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة مكافحة المخدرات في الإمارات المجاورة، وفي وقت قياسي تم ضبطهم وتحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعت شرطة الشارقة كل أفراد المجتمع؛ خصوصاً الآباء، إلى اليقظة والتعاون مع أجهزة الشرطة للتصدي لهذه الآفة التي تفتك بالمجتمعات خصوصاً فئة النشء والشباب؛ كونهم عماد المجتمع ومستقبله، وذلك بالإبلاغ على الرقم 901، أو عبر البريد الإلكتروني dea@shjpolice.gov.ae، في حال رصدهم لأي سلوك مشتبه فيه، مؤكدة جاهزية عناصرها التامة لإحباط مخططات تجار ومروّجي المخدرات بتعدد أساليبهم الساعية إلى نشر سمومهم في المجتمع، وأنها لن تتهاون مع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع.