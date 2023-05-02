تشكيل عصابي يستغل موظفي "شركات توصيل الطلبات" لترويج المخدرات

تمكنت عناصر مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة وفي أقل من 12 ساعة، من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص من الجنسية الأسيوية، استخدم أسلوب ترويج مستحدث، مستغلاً موظفي شركات التوصيل ذات الدخل المحدود، حاول من خلالهم الترويج لــ 7604 جرام من مخدر الكريستال، و494 جرام من مخدر الحشيش، و297 لفافة مهيئة للترويج.

وتفصيلاً، توفرت معلومات مؤكدة لدى أجهزة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، تفيد بوجود تشكيل عصابي دولي اعتمد على أسلوب إجرامي مستحدث، عبر موظفي "شركات التوصيل"، مستغلين طبيعة عملهم التي تقتضي تواجدهم في مختلف المناطق بالدولة بمختلف الأوقات، وذلك كغطاء لهم ولتحركاتهم داخل الدولة، وعلى الفور باشرت عناصر مكافحة المخدرات عملياتها اليقظة في الرصد والتحري، ووضع خطة مُحكمة للقبض عليهم، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة مكافحة المخدرات في الإمارات المجاورة، وفي وقت قياسي، تم ضبطهم وتحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعت شرطة الشارقة كافة أفراد المجتمع؛ خاصة بذلك أولياء الأمور إلى اليقظة والتعاون مع أجهزة الشرطة للتصدي لهذه الآفة التي تفتك بالمجتمعات وخصوصاً فئة النشء والشباب كونهم عماد المجتمع ومستقبله، وذلك بالإبلاغ على الرقم 901، أو عبر البريد الإلكتروني dea@shjpolice.gov.ae ، في حال رصدهم لأي سلوك مشتبه به، مؤكدة جاهزية عناصرها التامة في إحباط مخططات تجار ومروجي المخدرات بتعدد أساليبهم الساعية إلى نشر سمومهم في المجتمع، وأنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع.