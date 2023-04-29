للسب العلني.. إلزام شاب بدفع 10 آلاف درهم

قام شاب بسب آخر علناً في حضور عدد من معارفهما وتم إدانته جزائياً، فيما قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزامه بأن يؤدي إلى المجني عليه "المدعي" مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي أصابته.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له تعويض بمبلغ وقدرة 100 ألف درهم، فضلا عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه تعرض إلى اعتداء بالسب العلني من قبل المدعى عليه وذلك في حضور وتواجد عدد من الاشخاص، وقد تم إدانته، بموجب حكم جزائي، وقدم سند لدعواه صورة من الأمر الجزائي، وصورة من شهادة لمن يهمه الأمر، وصورة من تقرير طبي وصورة من مراسلات هاتفية بين الطرفين.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة أن الفعل الذي قام به المدعى عليه، هو السبب الرئيسي، والذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه هو بذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواها المدنية الراهنة.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن خطأ المدعى عليه ثابتا على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي، تمثل فيما أصابه من آلام نفسيه واعتباريه ومادية ألمت به نتيجة ما اقترفه الأول من فعل كونه سب المجني عليه (المدعي) علنا، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليه ملزما قانونا بتعويضه عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي، تعويضاً بمبلغ 10 ألف درهم.