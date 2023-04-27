سقوط عصابة «الأكياس السوداء» في الشارقة

نفذت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة عمليتين أمنيتين نوعيتين بالتعاون مع أجهزة الشرطة في الدولة، ونجحت في الإطاحة بعصابة «الأكياس السوداء» وعصابة أخرى تضمان 24 متهماً من دول عربية وآسيوية، وعثر بحوزتهم على 120 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وثلاثة ملايين من حبة الكبتاغون المخدرة، بقيمة سوقية تزيد على 23.5 مليون درهم.

وقال مدير الإدارة، المقدم ماجد العسم، إن القضية الأولى تلخصت في توافر معلومات لدى أجهزة مكافحة المخدرات بوجود عدد من الأشخاص من الجنسية الآسيوية بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة، يخططون لترويجها بين مجموعة من الأشخاص، بالتعاون مع آخر متواجد خارج الدولة.

وعلى ضوء تلك المعلومات، باشرت أجهزة مكافحة المخدرات عملياتها في رصد المشتبه بهم ووضع كمين مُحكم للقبض عليهم وعلى معاونيهم، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الفرق الاتحادية المشتركة المتمثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة عجمان.

وفي ساعة الصفر، تم الإيقاع بجميع أعضاء العصابة المتواجدين في الدولة، واحداً تلو الآخر، وتبين من الاستدلالات أن المشتبه بهم يتلقون تعليماتهم من آخر يقطن خارج الدولة، حيث يعملون وفق توجيهاته وخططه في ترويج الأقراص والعقاقير المخدرة، والشروع في تخزينها في مختلف إمارات الدولة، تمهيداً لترويجها، وتمكن الفريق من ضبط وتحريز العقاقير المخدرة التي كانوا يخبئونها في إحدى الحاويات والتي جرى ضبطها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، واحتوت على ثلاثة ملايين قرص من الكبتاغون المخدر.

وأضاف أنه أثناء ذلك كان هناك فريق آخر يعمل على رصد مجموعة أخرى لتشكيل عصابي ينشط في حيازة وترويج مخدر الحشيش، حيث تم التنسيق وتوزيع الجهد الأمني بما يحقق ضبط العصابتين في زمن قياسي، حيث نتج عن العملية ضبط 120 كيلوغرام من مخدر الحشيش بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان.

وأشار إلى أنه بمواجهة المتهمين اعترفوا بتخزين المواد المخدرة لترويجها وعليه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد العسم أن نجاح العمليتين ثمار التعاون المستمر بين أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة، وجاهزيتها للتعامل مع قضايا المخدرات كافة وإمكانية كشفها في وقت قياسي، لما يمتلكه أفرادها المدربون من مهارات عالية.

ولفت إلى أن شرطة الشارقة لديها من القدرات الفنية والميدانية للتعامل مع أكثر من قضية في آن واحد، إذ تعتبر المخدرات من القضايا التي تحتاج إلى دقة شديدة، ومتابعة مستمرة، مؤكداً سعي شرطة الشارقة في الكشف عن جميع محاولات الاتجار أو التهريب أو ترويج المخدرات، تعزيزاً لأمن واستقرار المجتمع، مشيداً بأهمية التنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى الدولة للحد من هذه الآفة ‏التي تهدد أمن المجتمعات.

ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى التعاون في حماية المجتمع، خصوصاً الشباب من الوقوع في براثن المخدرات، وذلك بالإبلاغ على الرقم 8004654، أو عبر البريد الإلكتروني التالي: dea@shjpolice.gov.ae في حال رصدهم أي حالة مشتبه فيها.