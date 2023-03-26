مدرسة خاصة تقاضي ولي أمر طفل تأخر في سداد جزء من الرسوم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ولي أمر طفل في رياض الأطفال «KG2» بأن يؤدي لمدرسة خاصة مبلغ 4340 درهماً بقية الرسوم الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجاري.

وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولي أمر طفل في الروضة، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 4340 درهماً مع الفائدة بواقع 12%، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يسدد بقية الرسوم الدراسية لابنه المقيد في الروضة الثانية، وذلك عن العام الدراسي 2022-2023، ما حدا بها لإقامة دعواها، وأرفقت حافظة مستندات ضمت صورة شهادة متابعة دراسة، وكشف رسوم دراسية، فيما لم يحضر المدعى عليه، وتبين إعلانه برسالة نصية هاتفية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت من صورة شهادة متابعة الدراسة أن ابن المدعى عليه مقيد لدى المدعية في KG2 للعام الدراسي 2022-2023، وكان الثابت أيضاً وفقاً للكشف المقدم من المدرسة المدعية أن هناك مبلغاً مستحقاً لها في ذمة المدعى عليه، بواقع 4340 درهماً كرسوم عن ابنه المذكور.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة، على الرغم من إعلانه، ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، قدراً أو موضوعاً، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامه بأن يؤدي للمدعية المتبقي من الرسوم الدراسية المستحقة للمدعية مقابل دراسة ابنه، وذلك عن الفترة السابقة لإقامة الدعوى، وحكمت المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 4340 درهماً، وألزمته بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.