7.1% انخفاضاً في عدد جرائم المخدرات بالشارقة العام الماضي.. وضبط 4 قضايا نوعية

أفاد نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة المقدم أحمد محمد بن ربيعة، أن هناك انخفاضا في عدد جرائم المخدرات التي تم ضبطها العام الماضي بنسبة 7.1%، عازياً ذلك إلى زيادة عدد برامج التوعية التي وصلت إلى 125 فعالية ونشاطاً بزيادة قدرها 54.3% عن عام 2021، فيما بلغ عدد المستفيدين منها 98 ألف و252 شخصاً.

وأوضح بن ربيعة أن أبرز قضايا المخدرات النوعية التي تم ضبها قضية الصيد الثمين، والتي ضُبط فيها 216 كيلوغراماً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقضية "العيد" التي تم فيها ضبط 115 كيلوغراماً من المواد المخدرة، و51 ألف قرص مخدر و7 متهمين، بالإضافة إلى قضية "ضواحي آمنة"، حيث ضُبط فيها 24 كيلوغراماً من المواد المخدرة و500 ألف قرص مخدر (كبتاغون) و58 متهماً، وأخيراً ضربة استباقية قبل البدء بعمليات الترويج، حيث تم فيها ضبط تشكيل عصابي قبل تحويل واستخلاص مادة الكريستال المخدرة.