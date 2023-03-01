أب يطالب مركزاً رياضياً بـ 350 ألف درهم تعويضاً عن إصابة ابنه

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل، طالب فيها مركزاً رياضياً بـ350 ألف درهم تعويضاً عن إصابة نجله بكسر في الأنف خلال ممارسة التزلج على الماء.

وفي التفاصيل، أقام ولي أمر دعوى قضائية ضد مركز رياضي، أمام محكمة أبوظبي التجارية، طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 350 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مشيراً إلى أن المدعى عليه مركز رياضي، يقدم خدمات رياضية للجمهور، ومنها التزلج على الماء، وقد تعرّض ابنه لحادث خلال زيارتهما للمركز، تسبب في كسر أنفه، وتشوه وجهه، وعجز عن الدراسة، بسبب عدم اتخاذ الحيطة والحذر، وعدم اتباع قواعد السلامة العامة، وعدم التنبيه بأن رياضة التزلج لا تناسب الأطفال، وقد نتج عن خطأ المدعى عليه أضرار مادية وأدبية، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية.

من جانبها، أوضحت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية أن المدعي أقام دعواه تأسيساً على خطأ المدعى عليه، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على الخطأ، ولم يطلب إجراء تحقيق لإثبات ذلك أو يتقدم بشكوى جزائية عند وقوع الحادث، وحكمت برفض الدعوى.