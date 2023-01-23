حارس أمن يوثق جريمة سرقة بكاميرا هاتفه

وثّق حارس آسيوي بكاميرا هاتفه عملية سرقة استهدفت فيلا تحت الإنشاء، مجاورة للموقع الذي يحرسه، بتصويره اللصوص أثناء الاستيلاء على 100 سقالة حديدية، وتحميلها على مركبة «بيك آب»، مستغلين عدم وجود أحد في المكان.

وضبطت شرطة دبي أحد المتهمين، وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه شهراً، وتغريمه 5000 درهم بالتضامن مع آخرين (هاربين)، وإبعاده عن الدولة.

وأفاد صاحب الفيلا بأن حارس أمن في موقع مجاور لفيلته التي لاتزال قيد الإنشاء أخبره هاتفياً بأن هناك شاحنة صغيرة تحمل سقالات حديدية من الموقع، فانتقل إلى المكان فوراً، إلا أن المتهمين كانوا قد حملوا السقالات وغادروا.

وأضاف أن حارس الأمن صور المتهمين بهاتفه، وإن الفيديو أظهر ثلاثة أشخاص، إلى جانب الشاحنة المستخدمة في سرقة السقالات.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى تحديد هوية أحد المشتبه بهم، فضبطته، وأفاد بأنه يعمل في مجال الخردة (السكراب)، وإنه تلقى يوم الواقعة اتصالاً من أحد المتهمين أبلغه فيه بأنه يعمل في فيلا تحت الإنشاء، وأن لديه مجموعة من السقالات الحديدية معروضة للبيع، فتوجه إلى المكان، والتقى المتهم وشخصاً آخر، واشترى منه السقالات مقابل 1300 درهم، وطلب منه فاتورة البيع، بعدما أبلغه بأنه مسؤول العمال، وسلمه صورة ضوئية من بطاقة هويته.

وبناء على إفادته تمكنت الشرطة من ضبط المتهم، الذي أقر بالجريمة في محضر الاستدلال وقضت المحكمة بإدانته.