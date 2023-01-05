إسقاط زعيم أخطر منظمات الإتجار بالبشر في عملية دولية بقيادة إماراتية

أقادت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية، بتنفيذ عملية دولية محكمة، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" للقبض على أحد أخطر المجرمين المطلوبين عالمياً وزعيم منظمة بالغة الخطورة في جرائم الإتجار بالبشر يدعى (كيداني زكرياس هابتمريام "كيداني") إريتري الجنسية في اليوم الأول من يناير 2023 بدولة السودان، ونقل إلى الإمارات لمحاكمته بتهمة غسل الأموال.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عبر حسابه على تويتر: " المهمة تمثل نجاحاً لعملية شرطية عالمية استمرت 9 أشهر بقيادة الإمارات وبالشراكة مع الإنتربول، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين دولياً وللإمارات، كيداني زكرياس الهارب من السجن من أحد الدول وزعيم منظمة إجرامية للاتجار بالبشر بالإضافة إلى أخيه هينوك زكرياس المطلوب بتهمة غسل الأموال. منوهاً بجهود جميع الشركاء."

وكشف المتحدثون في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الداخلية أن "كيداني" مطلوب من قبل "الإنتربول الدولي" بنشرتين حمراوين صدرتا منذ عام 2021؛ لقيادته منظمة إجرامية نفذت على مدار سنوات عدة عمليات اختطاف وإساءة معاملة وابتزاز مهاجرين من شرق أفريقيا بقصد تهريبهم إلى أوروبا، وتشير التقديرات إلى أنه منذ عام 2014، أصبح "كيداني" مسؤول عن الاتجار بآلاف الضحايا.

وأشاروا إلى أن اعتقال "كيداني" سيؤدي إلى تحييد طريق رئيس لتهريب الأشخاص نحو أوروبا مما يعزز أمن دولها واستقرارها، إلى جانب حماية الآلاف الذين كانوا معرضين لخطر الاستغلال، موضحين أن هذه العملية الدولية التي قادتها الإمارات جرت وفق معلومات مبدئية قدمها "الإنتربول الدولي" العام المنصرم، حيث أجرت الإمارات تحقيقاً شاملاً، أفضى إلى الكشف عن ممثلين لعصابة "كيداني" بمن فيهم شقيقه الذي يقوم بعملية غسل الأموال نيابة عن الشبكة الإجرامية ، كما تتبعت قوى إنفاذ القانون الإماراتية شبكة تحويل الأموال الخاصة بهذه العصابة الإجرامية، الأمر الذي أدى إلى تحديد موقعه في جمهورية السودان حيث تم إلقاء القبض عليه.