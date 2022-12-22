عصابات دولية تروج المخدرات عبر «السوشيال ميديا»

أكد قسم مكافحة المخدرات في الإدارة العامة للعمليات الشرطية في شرطة أم القيوين، وجود عصابات خارج الدولة، تستغل تطبيقات مشهورة ومواقع تواصل اجتماعي «السوشيال ميديا» في الترويج للمواد المخدرة، عبر إرسال الصور والمقاطع الصوتية بشأن كيفية شراء المخدرات، ومواقع تسلمها، مقابل تحويلات مالية على حسابات بنكية خارج الدولة.

وأوضح قسم مكافحة المخدرات أنه أطلق حملة توعية تحت عنوان «الحد من الترويج الإلكتروني للمواد المخدرة بشبكات التواصل الاجتماعي»، تستهدف توعية أفراد المجتمع بكيفية التعامل مع حالات الترويج الإلكتروني للمواد المخدرة، عبر الصور والمقاطع الصوتية، وعمليات الشراء ومواقع التسليم مقابل تحويلات مالية خارج الدولة.

وأضافت أن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان، ونشر الثقافة القانونية والوعي بين أفراد المجتمع، والإسهام في التصدي لجرائم المخدرات.

ودعت شرطة أم القيوين الجمهور إلى سرعة الإبلاغ عن تلك الرسائل المشبوهة بالاتصال على رقم هاتف شرطة أم القيوين (0501321817) أو من خلال رسالة «واتس أب».