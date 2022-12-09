شاب يرتكب مخالفات بـ 62 ألف درهم أثناء قيادة مركبة دون إذن صاحبها

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها بإلزام صديقه بأن يؤدي مبلغاً وقدرة 62 ألفاً و300 درهم، قيمة مخالفات مرورية ونقاط سوداء ارتكبها المشكو بحقه بسيارة الشاكي.

وقال مقدّم الدعوى: إن «المشكو بحقّه استعمل مركبته، من دون إذنه، وارتكب بها في ذلك اليوم مخالفات مرورية، بالإضافة إلى تسببه في أضرار بالمركبة وممتلكات الآخرين، بسبب إهماله ورعونته، مشيراً إلى أنه قام بفك حجز المركبة وإلغاء التعميم إلّا أنه فوجئ بوجود مخالفة طيش وتهوّر على مركبته بقيمة 55 ألف درهم، بالإضافة إلى مخالفات أخرى على المركبة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى».

إذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، وتم التواصل مع الشاكي، وتخلّف المشكو بحقه عن الحضور وتبيّن إعلانه عن طريق الرسائل النصية، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.

وبيّنت المحكمة أن الشاكي وبتمسكه بطلب تحويل المخالفات المرورية إلى الرمز المروري للمشكو عليه، إنما هو طلب في حقيقته اعتراض على المخالفة المرورية، الأمر الذي يتعيّن معه عدم قبول هذا الطلب لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون بشأن الاعتراض على المخالفات المرورية، لا سيما وأن الشاكي لم يقدم ما يفيد سداد قيمة المخالفات حتى يتقرّر له الحق في المطالبة بقيمتها أمام المحاكم المدنية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى على النحو المبين بالأسباب.