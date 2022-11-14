حريق محدود في واجهة "دبي فيستفال سيتي مول"

سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق محدود في حزء من واجهة مبني مركز دبي فيسفتال سيتي التجاري دون تسجيل أي إصابات.

كما تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق بأحد المستودعات في منطقة القوز الصناعية الأولى.

وقال المتحدث عن الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي إن بلاغاً ورد في الساعة السابعة و28 دقيقة من مساء اليوم يفيد بوقوع حادث حريق في دبي فيستفال سيتي مول، فتحركت فرقة تابعة لمركز إطفاء الراشدية على الفور باعتباره المستجيب الأول، وجهة الاختصاص، ووصلت خلال ست دقائق.

وأضاف انه تبين أن الحادث عبارة عن حريق في جزء من واجهة المبنى، فباشرت الفرق المختصة الإخلاء ومكافحة الحريق، وتم السيطرة عليه وفق إشارة القائد الميداني للحادث خلال ثمانية دقائق، وأعلن بعد نحو 45 دقيقة انتهاء أعمال التبريد، وتم تسليم الموقع للجهات المختصة لمباشرة التحقيق في أسباب الحريق. مؤكداً عدم وجود أي إصابات.