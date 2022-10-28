أوهمته بشراء عقارات في بلدها.. خليجي يتهم مطلقته بالاستيلاء على 441 ألف درهم

اتهم رجل طليقته بالاستيلاء على ميلغ 441 ألف درهم بعد أن أوهمته أثناء قيام العلاقة الزوجية بشراء عقارات له في بلدها، وقضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض الدعوى بعد ان تخلف على حضور جلسة أداء اليمين الحاسمة.

وفي التفاصيل، أقام رجل "خليجي" دعوى قضائية ضد طليقته "من جنسية عربية"، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 441 ألف درهم والفائدة بواقع 12.5% وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أن المدعى عليه كانت زوجته ورزق منها بطفل وأثناء قيام العلاقة الزوجية قام بتسليمها عدد خمسة شيكات بمبلغ 441 ألف درهم بطلب منها وذلك لشراء شقق وأراضي لصالحه في بلدها وعلى خلاف الحقيقة أخبرته بأنها قامت بشراء الشقق والأراضي باسمه ولكنها لم تقدم ما يثبت ذلك ما حدا به لإقامة دعواه، وأرفق سنداً لدعواه صور شيكات وصور كشف حساب، فيما لم تحضر المدعى عليها بالرغم من إعلانها.

وخلال نظر الدعوى، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي بصيغة (أقسم بالله العظيم بأن الشيكات التي سلمتها للمدعى عليها والتي صرفتها بقيمة 441 ألف درهم كانت مقابل اتفاق بيني وبين المدعى عليها كي تقوم بشراء شقق وأراضي لمصلحتي في دولة عربية ولم تكن لسبب آخر، وأنها لم تقوم بما تم الاتفاق عليه ولم تسلمني ما يثبت قيامها بشراء ما تم الاتفاق عليه لمصلحتي سواء باسمي أو باسم ابني وأن ذمة المدعى عليها مشغولة لي بالمبلغ المطالب به والله على ما أقول شهيد"، وحددت جلسة لأداء اليمين إلا أن المدعي تخلف عن الحضور.

من جانبها أوضحت المحكمة أنه من المقرر في المادة الأولي من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، مشيرة إلى أنها قد وجهت اليمين المتممة للمدعي وتخلف عن الحضور في الموعد المحدد، وقد خلت من دليل كامل على صحة ما يدعيه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصاريف والرسوم.