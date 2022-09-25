شرطة أبوظبي تدعو إلى تجنب 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء تشكل الضباب

بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية تحذر من 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب وهي اولاً عدم التقيد بالسرعة المحددة في اللوحات الإرشادية ، ثانياً استخدام مثبت السرعة، ثالثاً عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، رابعاً استخدام أضواء التنبيه الرباعية، خامساً عدم تشغيل الأضواء واستخدام الضوء العالي، سادساً عدم التقيد بالمسار، سابعاً الانشغال بالهاتف المتحرك، ثامناً التوقف على كتف الطريق، تاسعاً قيادة المركبات الثقيلة، وعاشراً الاستمرار في القيادة عند تدني مستوى الرؤية بشكل كامل.