شاب يقاضي صديقته بسبب هاتف جديد

اتفقت فتاة مع صديق لها على شراء هاتف محمول لها من أحد مواقع التجارة الإلكترونية، على أن يسدد الأخير ثمنه

البالغ 3 آلاف و100 درهم، وتقوم هي بإعادة المبلغ له خلال شهرين إلا أنها تهربت من السداد، فيما قضت محكمة

الظفـرة الابتدائيــة، بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ 3100 درهم.



وفي التفاصيل أقام شاب من جنسية آسيوية دعوى قضائية ضد صديقته، طالب فيها إلزامها بسداد مبلغ 3 آلاف

و100 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه والمدعى عليها اتفقا على شراء هاتف بقيمة 3آلاف

و100 درهم على سبيل السلفة والاستعارة على أن تقوم المدعى عليها بتسديده كاملاً بعد شهرين أي في غضون

شهر يوليو إلا أنها لم تقم بسداده وبمطالبتها به أخذت في المماطلة، وقدم سنداً لذلك صور من رسائل حركة حسابه

المالي بما يفيد الشراء وترجمة للمحادثات النصية والتي تفيد الاتفاق على الشراء والوعد بالسداد.

وخلال نظر الدعوى مثل المدعي بشخصه، ولم تحضر المدعى عليها رغم إعلانها قانون، فيما أوضحت المحكمة

في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى قيام المدعي بتقديم صوراً من رسائل حركة حسابه المالي بما يفيد

الشراء وترجمة للمحادثات النصية والتي تفيد الاتفاق على الشراء والوعد بالسداد، فيما لم تحضر المدعي عليها أمام

المحكمة لتدفع ذلك بثمة دفع أو دفاع رغم إعلانها قانوناً، الأمر الذي تقضي معه المحكمة للمدعي بطلباته، وحكمت

المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 3100 درهم مع إلزامها بالمصروفات.