شاب يطالب فتاة بـ 109 آلاف درهم ثمن ذهب وإيجارات

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى شاب طالب فتاة بأن تؤدي له مبلغ 109 آلاف درهم قيمة مشغولات ذهبية اشتراها لها، وإيجار مسكنها الذي سدده، وبعض المشتريات الأخرى.

وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها قبل الفصل في الموضوع بمخاطبة أحد البنوك، لاستخراج كشف حساب يبين فيه المبالغ التي تم إيداعها عن طريقه بواسطة الصراف الآلي في حساب المدعى عليها، وفي الموضوع بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 109 آلاف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه كان على معرفة سابقة بالمدعى عليها، وطلبت منه إقراضها مبالغ لسداد إيجار مسكنها، والمديونيات المترتبة عليها، وشراء بعض الأغراض الأخرى، ما دعاه لتلبية طلبها وقيامه بالعديد من الإيداعات المالية، كما اشترى لها مشغولات ذهبية. ووصل إجمالي المبالغ التي صرفها 109 آلاف درهم، ولدى مطالبته لها بإرجاع المبلغ ماطلت في ذلك، فيما لم تحضر المدعى عليها.

وبينت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات «على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يثبت العلاقة بين أطراف التداعي، وأن جُل ما قدمه المدعي هو عبارة عن صورة ضوئية من إيصالات إيداع مبالغ مالية، وعقد إيجار، وفواتير ضريبية من محال مجوهرات.

كما خلت الأوراق من وجود ما يفيد طلب المدعى عليها من المدعي إقراضها، وجاءت أقوال الأخير مرسلة في هذا الشأن.

وكان المدعي هو المكلف بإثبات ادعائه وإقامة الدليل على ما يدعيه، ولم يطلب سلوك أي طريق من طرق الإثبات، وبذلك يكون قد أقام دعواه على أقوال مرسلة ليس لها دليل من الواقع.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى.