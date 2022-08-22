متصيد إلكتروني يخترق حساب شركة ويستولي على 1.1 مليون درهم

ضبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متصيداً إلكترونياً متخصصاً في الاحتيال، بعد محاولته الاستيلاء على 2.8 مليون درهم.

وذكر رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل بالإنابة، المقدم محمد بن حيدر، أن المركز تلقى بلاغاً الأربعاء الماضي في الثالثة صباحاً من مدير إحدى شركات الدعاية والإعلان العاملة في الإمارة، يفيد بتعرض الحساب التابع للشركة للاختراق، وتحصل المتهم على مبلغ 1.1 مليون درهم.

وأشار بن حيدر إلى أن المتصيد اخترق حساب المجني عليه، وتعرف إلى المعاملات التجارية بين أطراف شركته، ورصد إجراء قائماً على تحويل مبلغ مالي قدره 2.8 مليون درهم من شركة في إحدى الدول الخليجية، فعمد إلى مراسلتها بالبريد الإلكتروني الرسمي، وطلب منها تحويل المبلغ إلى حساب بنكي آخر، بحجة تغيير الحساب، ما دفع الشركة الخليجية إلى اعتماد الحساب الجديد، وتحويل المبلغ المتفق عليه إليه.

واستولى المتهم على 1.1 مليون درهم من أصل المبلغ الذي سعى للاستيلاء عليه.

وأشار بن حيدر إلى أن المشتبه فيه سحب المبلغ من خلال سبع عمليات سحب نقدي من فروع متفرقة في الإمارة وخارجها.

وأكد تشكيل فريق من مركز شرطة البحيرة الشامل، والتحريات والمباحث الجنائية، لكشف المشتبه فيه وضبطه، مشيراً إلى أن التحريات أكدت وجود المشتبه فيه في أحد البنوك، لسحب ما تبقى من المبلغ، ما سهل رصده وضبطه متلبساً، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعا بن حيدر أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة التي تعتمد نظاماً إلكترونياً في معاملاتها إلى التأكد من مطابقة الأنظمة لمعايير ومواصفات أمن المعلومات المعتمدة، لتجنب الوقوع في مصيدة الاختراقات الإلكترونية، لافتاً إلى أهمية متابعة الحسابات البنكية، والتأكد من أصل المعاملات المصرفية، ورصد أي حركة مريبة أو غير مألوفة على الحساب.