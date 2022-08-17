خليجي يعرض حياة شقيقه للخطر بسلاح هوائي

دانت محكمة الجنايات في دبي خليجياً يبلغ من العمر 40 عاماً رمى نافذة شقيقه بطلقات عدة من سلاح هوائي «مسجبة» معرضاً سلامة الأخير للخطر، ما دفعه للإبلاغ عنه، وقضت المحكمة بحبسه شهرين ومصادرة السلاح الذي كان بحوزته.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب فعل من شأنه تعريض حياة شقيقه للخطر، حسب تفاصيل الواقعة التي حدثت نحو الساعة الخامسة صباحاً حين كان المجني عليه في مقر سكنه في فيلا بإحدى المناطق السكنية، وبالتحديد في غرفة نومه حين أطلق شقيقه ثلاث طلقات من سلاح هوائي يستخدم لصيد الطيور، ويسمى بالعامية «مسجبة»، تجاه نافذة غرفة النوم الخاصة بالمجني عليه بصورة تشكل خطراً على حياته.

من جهته، نفى المتهم في تحقيقات النيابة العامة تعمده إطلاق تلك الطلقات الهوائية على نافذة شقيقه، مشيراً إلى أنه كان يقف عند باب غرفته بالملحق المطل على فناء المنزل، ورمى طلقتين أو ثلاثة في الهواء تجاه السماء بهدف التأكد من صلاحية السلاح للعمل، كونه لم يستخدمه من فترة طويلة، لافتاً إلى أن السلاح لم يصدر صوتاً وأنه لم يتعمد تهديد المجني عليه.

ودفع وكيل المتهم بكيدية الاتهام الموجه إليه من شقيقه، لكن أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تلتفت عن إنكار المتهم، إذ قصد منه الإفلات من العقاب.

وأشارت إلى أن الجريمة تتحقق بإتيان المتهم فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر، ولا يشترط أن يترتب على هذا الفعل حدوث ضرر بالفعل، فإذ ترتب عليه ضرر أياً كان حجمه أو نوعه اعتبر ذلك ظرفاً.

وأفادت بأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتمثل في اتجاه إرادة المتهم لارتكاب الفعل عمداً مع علمه أن هذا الفعل يعرض حياة الناس للخطر، مشيرة إلى اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وشهادته بأن شقيقه رمى نافذة غرفة نومه بتلك الطلقات مهدداً بذلك سلامته، لكن رأت المحكمة من ظروف الواقعة اتخاذ قسط من الرأفة مع المتهم وقضت بحبسه شهرين.

• المحكمة أفادت بأن القصد الجنائي في الجريمة يتمثل في اتجاه إرادة المتهم لارتكاب الفعل عمداً مع علمه أن هذا الفعل يعرض حياة الناس للخطر.