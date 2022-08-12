فتاة تتهم شاباً بالاستيلاء على 27 ألف درهم

اتهمت فتاة شاباً بالحصول على 27 ألف درهم منها، وعدم سداده لها. وأنكر المدعى عليه انشغال ذمته للمدعية، وحلف اليمين الحاسمة على ذلك، فقضت محكمة العين الابتدائية برفض الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 27 ألف درهم سلمتها له على سبيل الدين، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهادة الشهود وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، مشيرة إلى أنها أقرضت المدعى عليه المبلغ لحل مشاكل كانت تواجهه في العمل.

وقالت إنه لم يعد المبلغ لها، على الرغم من مرور سنة ونصف السنة على ذلك، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى أنكر فيها انشغال ذمته للمدعية بالمبلغ المطالب به.

وتمسكت المدعية بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه.

وذكرت المحكمة أنه من المقرر قانوناً أن لكل من الخصمين، في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يوجه اليمين الحاسمة للخصم، شريطة أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، مشيرة إلى أن «الثابت أن المدعية طلبت إثباتاً لمطالبتها الماثلة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه، فوجهت المحكمة إليه اليمين الحاسمة فحلفها بالصيغة المقررة، بما مؤداه حسم النزاع بشأن واقعة عدم انشغال ذمته لصالح المدعية بالمبلغ المطالب به، ومن ثم تكون المدعية قد أخفقت في إثبات مطالبتها»، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.