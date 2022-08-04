رد فعل صادم لآسيوي أيقظه صديقه بطريقة عنيفه في دبي

لم يتحمل شخص (آسيوي) الطريقة العنيفة التي حاول صديقه إيقاظه بها من النوم، فسحب سكيناً بجوار سريره وطعنه في صدره، وانتظر حتى حضرت الشرطة وأقر بجريمته وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بتغريمه 5000 درهم وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي، متهماً (آسيوياً) اعتدى على سلامة صديقه وتسبب في إصابته دون أن يخلف عاهة مستديمة.

وتفيد وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة أن المتهم كان نائماً في مقر سكنه وحضر صديقه (المجني عليه) وحاول إيقاظه من النوم بطريقة عنيفة، فالتقط الأول سكيناً صغيراً كان بجواره وتعدى به على صديقه.

وذكر شاهد من شرطة دبي أن بلاغاً ورد عن الواقعة فانتقل إلى المكان وشاهد المجني عليه ملقى على الأرض، وعليه آثار نزف دموي، وبسؤال المتهم أقر بأنه تعدى على المجني عليه، عازياً ذلك إلى انزعاجه منه بسبب طريقته في إيقاظه بطريقة عنيفة.

من جهته، لم يذكر المجني عليه سبب تصرفه مع المتهم.

ورغم إعلان المتهم بأمر الإحالة إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة لذا حجزت الدعوى غيابياً، وأكدت في حيثيات حكمها عليه أن جريمة الاعتداء لا تتطلب غير القصد الجنائي، وهو يتوافر طالما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم.

وأشارت إلى أن الواقعة تأيدت بإقرار المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه تعدى على المجني عليه نتيجة إيقاظه له بطريقة عنيفة، الأمر الذي توافرت معه في الأوراق الأركان القانونية للجرائم المسندة إليه كافة، لذا قضت بمعاقبته بغرامة 5000 درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.