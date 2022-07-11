الحوادث المرورية بالشارقة تسجل صفر وفيات خلال عطلة عيد الأضحى

المصدر: الشارقة - وام

سجلت الحوادث المرورية بإمارة الشارقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 9 حتى 11 يوليو الجاري (صفر) وفيات فيما تلقى مركز الإتصال بغرفة العمليات المركزية 22 ألفا و 112 مكالمة هاتفية ما بين الطارئة وغير الطارئة.

وأكد نائب مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة المقدم حميد عبيد الهاجري أن تواجد الدوريات الأمنية والمرورية على مختلف المناطق و الطرق الداخلية والخارجية بمدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى بهدف تأمين وضمان تسهيل حركة السير والمرور بها أثمر عن نجاح الخطة الأمنية والمروروية الهادفة إلى تحقيق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر أماناً.

وكشف المقدم الهاجري عن تلقي غرفة العمليات ومركز الاتصال بشرطة الشارقة لعدد 22 ألفا و 112 مكالمة هاتفية على مستوى الإمارة خلال العطلة منها 20 ألفا و866 مكالمة هاتفية عبر الرقم /999/ المخصص للحالات الطارئة فيما تلقت (1246) مكالمة غير طارئة على الرقم /901/ والتي اشتملت على الإستفسارات العامة والخدمات الشرطية المقدمة لافتاً إلى أن كافة المكالمات والبلاغات والاستفسارات الواردة تم التعامل معها على وجه السرعة.

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