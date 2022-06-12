شرطة دبي تفاجئ طالبة بين زميلاتها في المدرسة

فاجأ مركز شرطة القصيص بدبي طالبة في مدرسة دولية بتكريم خاص أثناء وجودها داخل المدرسة مع زميلاتها تقديراً لأمانتها وحرصها على إعادة سلسلة من الذهب إلى صاحبتها بعد عثورها عليها في منطقة الطوار الأولى في منطقة اختصاص المركز .

وقال نائب مدير المركز العقيد سعيد سالم المدحاني الذي كرم الطالبة جنت العافية موهى محمد إن التكريم يأتي ضمن مبادرة "نصلكم لنشكركم" الهادفة إلى تكريم المتعاونين والشركاء الخارجيين، بالذهاب إليهم في أماكنهم منوهاً بأمانة الطالبة وحسن تصرفها وحرصها على التواصل مع مركز الشرطة لإعادة السلسلة إلى صاحبتها، داعياً أفراد المجتمع إلى اتخاذها قدوة ومثالاً للصدق والأمانة.

بدوره، عبر والد الطالبة محمد جاشم الدين عن سعادته بتكريم شرطة دبي لابنته وحرصها على القيام بذلك في مدرستها، مشيراً إلى أنه قام بواجبه في تسليم السلسلة إلى مركز شرطة القصيص بعد عثور ابنته عليها حتى تستعيدها مالكتها.

فيما أعربت الطالبة جنت العافيه عن تقديرها البالغ لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة القصيص، مؤكداً أن هذا التكريم يعد وساماً على صدرها ولفتة طيبة بين زملائها في المدرسة.

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